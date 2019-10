Santarcangelo Boxe, Pellegrini cerca l'accesso alla fase finale del campionato italiano

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:33 - 10 Ottobre 2019

Niccolò Pellegrini con il maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini.

Domani (venerdì 11 ottobre) la Boxe Santarcangelo sarà in partenza per la trasferta abruzzese di Montesilvano, per la fase preliminare dei campionati italiani Schoolboys. Niccolò Pellegrini, 14 anni, dovrà vincere un incontro per accedere ai quarti di finale. Categoria 54 kg, il giovane atleta clementino ha intensificato gli allenamenti ed è accreditato anche per la vittoria finale. L'altro campione regionale della Boxe Santarcangelo, Alessandro Pesaresi, ha già passato il turno e salirà sul ring, categoria 52 kg, dal 25 al 27 ottobre a Roseto degli Abruzzi.