Al via lavori al teatro Vittoria di Pennabilli, sul progetto dell'architetto Pietro Dani

Attualità

Pennabilli

| 12:24 - 10 Ottobre 2019

Teatro Vittoria di Pennabilli.

Dai primi di ottobre hanno preso al via a Pennabilli i lavori di adeguamento normativo del teatro Vittoria. Nello specifico, il Comune di Pennabilli, con delibera di giunta 47 dell'8 giugno 2018, aveva approvato il progetto esecutivo redatto dall'architetto Pietro Dani, con un investimento previsto di 100.291,26 euro. Dal Gal sono arrivati 90.000 euro per co-finanziare l'opera. I lavori sono stati appaltati alla ditta Crcs Cooperativa di Verucchio, per un importo che si aggira sugli 80.000 euro. "Un altro importante passo compiuto dall’amministrazione comunale per il recupero del patrimonio storico-culturale del paese", spiega in una nota l'assessore Ambiente e Territorio, Alessandro Galli.