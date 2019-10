Scoppi in piazza Malatesta e blackout: durante i lavori tranciato accidentalmente un cavo Dalle 10.55 di oggi, giovedì 10 ottobre, si sono verificati disagi per i residenti in zona

Cronaca Rimini | 12:14 - 10 Ottobre 2019 L'intervento dei Vigili del Fuoco in piazza Malatesta di Rimini.

Disagi tra piazza Malatesta e piazza Mazzini a causa di un incidente avvenuto durante i lavori nell'invaso attorno a Castel Sismondo. Dalle 10.55 di oggi (giovedì 10 ottobre) si è registrata infatti un'interruzione della linea elettrica, causata dal tranciamento di un cavo da parte di un escavatore impegnato nei lavori in piazza Malatesta, fatto che ha generato anche alcuni scoppi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza della zona. Sono attesi i tecnici Enel per riparare il guasto.