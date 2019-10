Coriano: ospite di una comunità terapeutica ai domiciliari, esce per spacciare

Cronaca

Coriano

| 11:48 - 10 Ottobre 2019

Spaccio a Coriano.

Ai domiciliari in una comunità terapeutica, usava i permessi per spacciare ancora. Un 35enne originario dell'Abruzzo è stato portato in carcere dai Carabinieri di Coriano. L'uomo era ospite della comunità per reati inerenti allo spaccio di droga. I militari, durante un controllo proprio dedicato alle persone sottoposte a misure detentive alternative, hanno notato che il 35enne durante le uscite permesse dal suo stato, era tornato nel vortice dello spaccio di droga. L'uomo era anche spesso inottemperante a quanto attineva al suo stato di detenzione ai domiciliari. Mercoledì pomeriggio il 35enne è stato portato in carcere.