Rubano whisky, vino e alimenti al Conad City di via Coletti a Rimini: tre arresti

Cronaca

Rimini

| 11:19 - 10 Ottobre 2019

Il Conad City di via Coletti a Rimini.

Dicono di rubare per fame ma nello zaino avevano vino, whiskey e Pocket Coffee. Un italiano 55enne, un cubano 43enne e un tunisino 27enne tutti senza fissa dimora e con precedenti sono stati arrestati nel primo pomeriggio di mercoledì a Rivabella. I tre si aggiravano con fare sospetto all'interno del Conad City in via Coletti, attirando l'attenzione di uno dei commessi che ha chiamato la Polizia. I tre avevano messo della merce nello zaino e nelle tasche degli indumenti. La Polizia è giunta immediatamente sul posto, tanto che all'uscita dei tre, gli agenti erano pronti ad accoglierli. Alla vista della polizia il tunisino 27enne, irregolare in Italia, era ritornato subito nel market, seguito da un agente. Il giovane era stato visto abbandonare un sacco di carbone e una bottiglia di whiskey. Portato fuori ha tentato poi di scappare nelle vie vicine inseguito dall'agente e bloccato da un'altra volante della Polizia allertata. Il 55enne italiano ha cercato di impietosire gli agenti affermando che i tre erano senza fissa dimora ed indigenti e volevano solo mangiare. La perquisizione personale e degli zaini ha invece portato alla luce tutt'altro che generi di conforto: una bottiglia di vino rosso, due di whiskey, due confezioni di insalate pronte nasconste nei pantaloni, confezioni di Pocket Coffe, un paio di calzini. L'ammontare della refurtiva, restituita al supermercato, è intorno ai 100 euro. I tre sono stati arrestati per furto aggravato.