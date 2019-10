Sportello di ascolto e orientamento per chi ha problemi di memoria: Alzheimer Rimini arriva a Bellaria

Attualità

| 10:34 - 10 Ottobre 2019

L'apertura del nuovo sportello di Bellaria-Igea Marina (foto da Facebook).

A partire da martedì 8 ottobre è attivo un nuovo sportello informativo per assistere persone o parenti di chi soffre problemi di memoria, dal nome “Ricordi d’amare”. Sarà attivo per l’area di Bellaria-Igea Marina dalle 9 alle 12 di ogni martedì al centro sociale Alta Marea (via Carducci 30). Vi si può trovare uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui problemi di memoria, aperto alla cittadinanza in collaborazione con i servizi del territorio, oltre che un luogo aggregativo rivolto a persone con problemi di memoria lievi o moderati e ai loro caregiver. Gli obiettivi di questi sportelli, attivi su tutto il territorio riminese, sono di favorire la socializzazione e stimolare le risorse delle persone con problemi di memoria, nonché di creare momenti informativi/formativi e di sostegno ai caregiver. Per informazioni chiamare il 335 6219118 (dott.ssa Donatella Venturi) oppure lo 0541 343782 (Servizio anziani del comune).