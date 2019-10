Rimini Calcio, da giovedì si aggrega l'attaccante ex Verona Juanito Gomez (34 anni)

Sport

Rimini

| 19:34 - 09 Ottobre 2019

Juanito Gomez ai tempi del Verona.

Novità in casa Rimini Calcio. Nelle ultime ore si è aggregato un nuovo giocatore. Si tratta di un attaccante molto noto, Gomez Taleb Huan Inacio, 34 anni (classe 1985), origine argentina nell'ultima stagione all'Atletico Leonzio (17 presenze e due reti) dopo quella tra i cadetti divisa a metà tra Verona (16 presenze e un gol) e Cremonese (6-1). Col club scaligero Gomez ha giocato tre stagioni in serie A.

Gomez sta a Bellaria (giocò in biancazzurro dal 2006 al 2008 in serie C2), si è offerto e la società biancorossa che gli ha aperto le porte. Una scelta singolare visto che l'attacco è il reparto più numeroso e fin qui ha fatto la sua parte: magari si dovrebbe intervenire altrove. La strategia della società è la seguente: l'attaccante – una seconda punta - resterà in prova per una settimana-dieci giorni per verificare le sue condizioni e se supererà il test sarà tesserato, ma il suo contratto partirà da gennaio, cioè alla riapertura del mercato e nel frattempo Juanito cercherà la migliore condizione. Perchè gennaio? Perché allora apre il mercato di riparazine e a fronte di un arrivo dovrà esserci – necessariamente – una partenza, come ha ordinato il presidente Grassi. E il candidato alla partenza pare Bellante perché Ventola e Arlotti sono under, per Petrovic c'è un accordo con l'Entella e il Rimini degli under ha bisogno come il pane. Ma da qui a gennaio, visto l'andazzo, gli scenari potranno cambiare e i piani di oggi potranno saltare.



Intanto anche il giovane Chiossi sarà tesserato a breve: con lui saranno 26 i giocatori in rosa a disposizione di Cioffi senza contare il giovane Pari e Variola.

DAL CAMPO La squadra si sta allenando a San Vito in quanto al Romeo Neri sono in corso altri lavori al campo. Giovedì alle 15 test contro la Berretti di Giordano Cinquetti. Curiosità per vedere se ci saranno novità sotto il profilo tattico, magari uno schieramento diverso dal 3-5-2.

A Fano il Rimini giocherà coi tre under ? Pare di sì dopo che Cioffi si è giocato il bonus messo a disposizione da Grassi tanto più dopo il clamoroso ko interno contro il Verona targato over.

ste.fe.