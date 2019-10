Non dichiarano i canoni di affitto: scoperti dalla Guardia di finanza

Cronaca

09 Ottobre 2019

In totale 129 appartamenti che, negli ultimi anni a Cervia, sono stati ripetutamente affittati in nero, per un totale di circa 500 mila euro di redditi sottratti a tassazione. E' quanto la guardia di Finanza di Ravenna ha contestato a conclusione dell'operazione 'Black Rent'. Le Fiamme Gialle della tenenza di Cervia hanno scandagliato le locazioni di breve durata di seconde e terze case adibite ad alloggio per vacanzieri italiani e stranieri. Sono così scattati controlli fiscali nei confronti dei 54 proprietari, residenti nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna e Milano, i quali - secondo l'accusa - hanno percepito i canoni senza dichiararli al Fisco. Tra i casi più eclatanti rilevati quello di due coniugi proprietari di otto appartamenti per vacanze affittati dal 2013 a numerosi villeggianti: secondo le verifiche, i due avrebbero sistematicamente inserito nelle dichiarazioni dei redditi solo una parte minimale dei canoni effettivamente conseguiti ogni anno dai loro affittuari.