Basket Promozione, il FaDaMat Rimini esordisce con una vittoria

Sport

Rimini

| 17:22 - 09 Ottobre 2019

La squadra del FaDaMat.

Buona la prima per il FaDaMat Fermata Est, che vince all’esordio davanti al proprio pubblicoBattuto lo Sporting Cattolica per 80-62. Partita molto intensa e dai ritmi davvero altissimi.



Parte davvero in salita in match per Rimini, con una smaliziata Cattolica che infila subito due bombe con Marco Adanti, piazzando il primo parzialone shok di 8-0 per gli ospiti. Fondamentale per riacciuffare la gara l’ingresso in campo di uno scatenato Borello, che con 10 punti in fila riesce praticamente da solo a rimettere in piedi la partita (21-22).

Nel secondo periodo il FaDaMat Basket Rimini gira molto meglio la sfera, trovando ottime soluzioni in attacco grazie al giro palla non più solo perimetrale. In difesa le maglie si stringono, e nonostante un infuocato Adanti (13 punti per lui all’intervallo) i riminesi riescono a prendere il controllo della gara (22-13).



Al rientro dagli spogliatoi l’intensità di Cattolica è veemente: prima il solito Adanti e poi Siracusa martellano la retina costringendo coach Podeschi all’immediato time out. Nel momento più delicato del match è Federico Cardinali a salire in cattedra: 8 punti per lui nella seconda metà del quarto permettono ai gialloneri di ricacciare indietro Cattolica, spegnendo, insieme alla verve offensiva di Missiroli le speranze di rimonta cattolichine (16-16).



Nell'ultimo quarto Rimini controlla la gara, legittimando il vantaggio con l’esperienza di Accardo che prende letteralmente possesso del pitturato (21-11).

Ottima la prova dei riminesi, che nonostante un avvio pazzesco di Cattolica riescono con pazienza a tornare subito in gara. Sicuramente da oliare e migliorare i movimenti offensivi, ma sicuramente la voglia messa in campo è quella desiderata da coach Podeschi.

Prossimo appuntamento ora a 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟏 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐦, per la super sfida contro il Livio Neri Cesena (entrambe le società sono di recente entrate a far parte della famiglia RBR).



Il tabellino



FADAMAT BK – SPORTING CLUB CATTOLICA 80 – 62

Fadamat Rimini: Muccioli, Stabile 3, Borello 12, Cardinali 12, Magnani, Ferrini 14, Toni 2, Accardo 14, Serpieri 7, Azzolini, Guglielmi, Missiroli 16. All. Podeschi.

Cattolica: D’Orazio 7, Bergna, Adanti 21, Cavazzani 2, Giorgi 6, Malara 1, Ciandrini 2, Massanelli 4, Siracusa 19, Simoncini Fuzzi, Bacoli. All. Cotignoli.

Parziali: 21-22. 43-35, 59-51.









La galleria fotografica a cura di Alfio Sgroi: