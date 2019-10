Rimini Calcio, la Curva Est alla squadra: 'Vogliamo gente che lotta'. E invita Grassi ad andarsene

Sport

Rimini

| 16:09 - 09 Ottobre 2019

La festa della squadra sotto la Curva Est dopo il successo sull'Imolese.





Alla viglia della delicata trasferta di Fano in cui mancheranno gli squalificati Candido e Van Rasbeeck, scende in campo la Curva Est. Ecco l'intervento sulla pagina Facebook.



Dopo anni in cui il nome della nostra squadra e della nostra città è stato ridicolizzato nei modi più disparati, la nostra tolleranza è giunta a un limite!

La Curva Est non è più disposta ad accettare un presidente che vive il Rimini Calcio come un'incombenza e non anche come una passione da coltivare con anima e corpo.

Alcune scelte societarie sono avvenute a prescindere dal nome di questa prestigiosa piazza e nella totale noncuranza del tifo biancorosso.

Più e più volte certi eccessi di protagonismo hanno lasciato basito ed imbarazzato chiunque ami il Rimini. Non esistono più mezzi termini, l'opinione della Curva Est è chiara e decisa: "GRASSI VATTENE!!!"

Quanto alla squadra, il messaggio diretto ad essa è inequivocabile. In campo ed in panchina servono "uomini" e non semplici calciatori. Occorrono uomini che sudino la propria maglia e che onorino la città per cui giocano. La Curva non è più disposta ad accettare "passeggiate" in campo come quella di domenica. Rimini ha bisogno di gente con gli attributi e con il sangue agli occhi, che combatte su ogni pallone fino al fischio finale. "NOI VOGLIAMO GENTE CHE LOTTA!!!"