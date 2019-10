Cattolica: viene centrata dall'auto mentre è sullo scooter, ragazza finisce in ospedale

Cronaca

| 15:54 - 09 Ottobre 2019

I due mezzi coinvolti nell'incidente.



Una ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso, dopo un incidente avvenuto a Cattolica intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 9 ottobre. La giovane era in sella a uno scooter che si è scontrato con una Lancia Ypsilon guidata da una donna di circa settant'anni. La vettura si stava immettendo dallo stop di via Carlo Pisacane su via Don Minzoni: la ragazza è sopraggiunta sulla sinistra dell'automobilista, che non è riuscita a evitare l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita dalla Polizia Municipale, giunta sul posto assieme all'ambulanza e all'automedica del 118, il cui personale ha provveduto al ricovero urgente della ragazza ferita.