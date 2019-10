Cosa fare a Rimini dall'11 al 13 ottobre: i migliori eventi del weekend

Eventi

Rimini

| 08:43 - 10 Ottobre 2019

Ponte Tiberio.

E'un weekend di gran sapori ed emozioni autunnali, quello che va dalla sera di venerdì 11 a quella di domenica 13 ottobre. Come ogni settimana, abbiamo scelto per voi i migliori appuntamenti. Ecco la nostra selezione.



IN EVIDENZA.



Il 13 ottobre si svolgono le Festività di San Gaudenzo a Rimini, il suo Santo Patrono. Nel centro storico saranno presenti: stand di gastronomia e prodotti tipici, bigiotteria, articoli di vario genere e tanta musica. Durante la giornata di domenica: musica, tombola e intrattenimenti in onore del Santo Patrono di Rimini.



MUSICA.



In occasione della festa del Santo Patrono, sabato 12 ottobre si terrà presso la Basilica Cattedrale, via IV Novembre a Rimini, il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo dodicesimo anno, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana. Ingresso libero. Leggi la notizia.



Nell'ambito della rassegna degli appuntamenti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana, venerdì 11 ottobre va in scena al Teatro Galli in piazza Cavour a Rimini, il concerto della "Le Concert des Nations", orchestra con strumenti d'epoca, in grado di eseguire il repertorio orchestrale e sinfonico dal barocco al romanticismo. A dirigere l'orchestra il Maestro Jordi Savall che proporrà una selezione di opere di Beethoven: Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55 Eroica e la Sinfonia n.5 in do minore op.67. Orario ore 21:00 Ingresso a pagamento.



TRADIZIONE.



Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di gastronomia e per gli amanti di questa preziosa delizia. La kermesse si svolgerà tutte le domeniche di ottobre. Leggi la notizia.



Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. La 24a edizione si svolge nelle domeniche 06, 13, 20 Ottobre 2019. Anche quest'anno in autunno per tre domeniche si può assaggiare e comprare il prezioso tartufo bianco che viene raccolto nei boschi intorno a Pergola. Leggi la notizia.



Nel centro di Rimini (via IV Novembre, Piazza tre Martiri, Corso d'Augusto e Arco d'Augusto) vi aspetta domenica 6 e 13 ottobre la Fiera d'Autunno. Oltre alle bancarelle di dolci, giocattoli e articoli da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell'autunno. Orario: dalle 9.00 fino a sera.



CiocoPaese, la via del cioccolato con la XIV edizione 11-13 Ottobre a Riccione Paese. Come ogni anno con l’arrivo dell’autunno il centro storico di Riccione si trasforma nel paradiso dei golosi con CiocoPaese. Le vie del quartiere saranno invase ancora una volta da ciocostands, eventi a tema, laboratori e spettacoli e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti impensabili, dagli abbinamenti più tradizionali a quelli più insoliti proposti dai Maestri cioccolatai provenienti da ogni parte d’Italia. Il programma completo.



Torno l'appuntamento con Forninfesta. In vista della Giornata mondiale del Pane del 16 ottobre, la Confartigianato di Rimini, insieme ai panifici associati, promuove all’interno dei forni l’iniziativa di valorizzazione del pane artigianale. La Festa del pane artigianale domenica 13, nella Vecchia Pescheria. Leggi notizia.



Festa della vendemmia a Novafeltria terza edizione dell'evento che vuole celebrare le vecchie tradizioni e il senso di appartenenza alla comunità. Sabato appuntamento con buon cibo e musica, con special guest Ricky Valza e la Iena Filippo Nardi. Domenica dalle 11 animazione in abiti d'epoca e la pigiatura dell'uva capitanata dai ragazzi dell'Istituto comprensivo A. Battelli. Leggi la notizia.



PER LA FAMIGLIA.



Domenica 13 ottobre torna l’iniziativa regionale “Fattorie Aperte” dal titolo Dieta Mediterranea. Le fattorie proporranno visite guidate, escursioni, degustazioni di prodotti tipici, biologici e aziendali, dimostrazioni pratiche e laboratori che permetteranno a chi vive in città di scoprire l’identità rurale e l’autenticità dei sapori, con l’obiettivo di promuovere un'agricoltura di qualità e un rapporto più stretto tra cittadini e mondo rurale. Orario: dalle 10 alle 18. Ingresso: libero. Fattorie aperte nella provincia di Rimini. Leggi notizia.



Torna a Rimini, per la 21esima edizione, il Festival del Mondo Antico, rassegna di conferenze, incontri e spettacoli nata nel 1999 con il titolo di Antico/Presente. Sotto lo slogan 'Il genio del fare. Mestieri e talenti', la kermesse 2019 in programma dall'11 al 13, si propone di trattare l'argomento del lavoro affrontato privilegiando la dimensione sociale e creativa, con uno sguardo rivolto verso i mestieri 'antichi' e un'attenzione particolare al lavoro nell'ambito dei beni culturali. A fianco delle iniziative per gli adulti, non mancheranno le iniziative per i più giovani con Piccolo Mondo Antico Festival. Leggi notizia.



Lunedì 14 ottobre Rimini festeggia il suo patrono San Gaudenzio. Per l'occasione si svolgerà la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza. Premi: Per la tombola 1500 €, per la decina 1000 €, per la cinquina 500 €. Info e programma.



Torna dall'11 al 13 ottobre la Reunion convention invernale dello Stic-Al Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero" che nel 2019 festeggia 15 anni. L'appuntamento è a Riccione presso il Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo. Ospite della manifestazione un capitano d'astronave Sean Kenney, che ha interpretato il Capitano Pike nella Serie Classica di Star Trek, il primo a comandare l'Enterprise. Leggi programma.



TEATRO



Da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2019 va in scena il Festival di teatro e danza al Teatro degli Atti in via Cairoli, 42 nel centro storico di Rimini. La 17esima edizione dell'evento, dal titolo 'Creature ribelli', curata dal Teatro della Centena, si presenta con una novità assoluta: due, tre, quattro proposte artistiche, studi, spettacoli nella medesima sera, uno dopo l’altro. Forme teatrali di natura diversa, danza e teatro, svolte in tempi di 30 minuti circa, (almeno tre appuntamenti per serata: ore 20.30 - ore 21.00 - ore 22.00). Notizia completa e programma.