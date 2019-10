Attualità

Campanile della Chiesa di Riccione Paese.

Giovedì 10 Ottobre si terrà la cerimonia di consegna dell'assegno di € 4000, da parte del Club Rotary Riccione Cattolica, quale contributo per il restauro del campanile della Chiesa di Riccione Paese. La cerimonia avverrà alle ore 18:30 presso la canonica della Chiesa di San Martino in Via Minghetti, 11 Riccione. Sarà presente il parroco Don Alessio e numerosi membri del Rotary Club Riccione Cattolica.