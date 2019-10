Chiara Francini e De André rivistato da Federico Mecozzi sul palco del Teatro Pazzini di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 14:53 - 09 Ottobre 2019

Teatro Pazzini di Verucchio (foto Omar Cappelli).

Quarto step di un progetto culturale che mira a rilanciare e allo stesso tempo confermare il palco di Verucchio tra i protagonisti della Rete Teatrale Valmarecchia grazie al lavoro portato avanti dal Comune di Verucchio e la Compagnia Fratelli di Taglia, a cui è affidata la direzione artistica. Ecco il programma della nuova stagione teatrale.



Prosa



Concerti



) a conclusione del Secondo Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli andrà in scenadella, vincitrice della sezione “Attrici professioniste” con lo spettacolocon Sara Marconi,. Regia di) un affresco tragicomico che gioca sui paradossi gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo conin. Produzione Compagnia Berardi Casolari / Teatro dell’Elfo, con il sostegno di Gitiesse Artisti Riuniti, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival di Armunia Castiglioncello, Comune di Rimini-Teatro Novelli.in scena glie la loro rivisitazione del grande classico pirandelliano. Con, riscrittura di, regia) a salire sul palcoscenico saràinsieme ain, un testo scritto dalle mani e dall’ingegno di. Regia di“tutto francese” condi Parigi e il lorodal romanzo di Alexandre Dumas scritto e diretto da, fenomeno internazionale che ha registrato al botteghino 150.000 spettatori in quattro anni, definito “il più esilarante d’Europa”. Produzione) nel giorno della, si festeggia nel migliore modo possibile con uno spettacolo in cui il protagonista è solo uno: il corpo femminile. In, l’attrice e musicista, diretta da, darà vita ad una favola tenebrosa e delicata, rude e dolcissima, spietata e amorevole.) gli attori delporteranno in scenatratto dalle opere di Raymond Caver. Con, regia di. Sogno Americano vede coinvolti parte degli artisti che lavorano con le singole compagnie Chronos3, Teatro del Simposio e Duchessa Rossa.) un’irresistibile commedia che vede come protagonistaal pianoforte inscritto da Stephen Temperley. Regia di



Domenica 24 novembre 2019 (ore 21,15) terzo e ultimo atto della prima assoluta dell’itinerante “Suoni dall’Italia - Piccola Rassegna d’Autore in tre atti”. Il Teatro Pazzini sarà invaso dalla magia vocale di Mariella Nava (voce e piano), Chiara Raggi (voce e chitarra), Sasà Calabrese (basso, voce e chitarra) e Roberto Guarino (chitarra) in Suoni dell’anima.



Sabato 7 dicembre 2019 (ore 21.15) tutta la classe e il carisma della voce della “Diana Krall europea”: ecco salire in scena Francesca Tandoi (voce e piano) in Woman in Jazz feat. Alessandro Fariselli (sassofono), Stefano Senni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria). Francesca Tandoi è “la Diana Krall europea”, come viene definita dalla critica, ed ha tre album all'attivo, uno swing naturale, una passione per Oscar Peterson e da qualche tempo diverse e importanti collaborazioni internazionali, completano la carta d'identità̀ della cantante e pianista romana.



Sabato 21 dicembre 2019 (ore 21.15) torna con grande entusiasmo la serata dedicata al Gospel con i cantanti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice. Direttamente da Washington D.C., torna in Italia il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, selezione dei migliori elementi dal coro gospel “Nate Brown & Wilderness”.



Sabato 11 gennaio 2020 (ore 21,15) sale sul palco di Verucchio, dopo il tour con Ludovico Einaudi e la splendida avventura a Sanremo, un artista nato e cresciuto in questa terra: Federico Mecozzi con Andrea Amati in un omaggio a Fabrizio De André reinterpretato e rivisto in una chiave del tutto inedita basata su un sound e un’impronta vocale originali, moderni ed estremamente coinvolgenti. Con Massimo Marches (chitarre), Marco Montebelli (batteria), Francesco Preziosi (basso) e Stefano Zambardino (piano). Il cantautore riminese Andrea Amati e il violinista verucchiese Federico Mecozzi e la band portano in scena uno spettacolo incendiario che attraversa il repertorio del cantautore genovese partendo dagli immancabili classici (Il Pescatore, Volta la Carta, Bocca di Rosa) per arrivare ai brani da riscoprire (Zirichiltaggia, Il Bombarolo) ponendo l’accento sul repertorio più ironico, sagace e graffiante di Faber.

Una concezione di tributo nuova, per il genere, con un’identità forte e indipendente che si è fatta estremamente apprezzare sia dagli storici appassionati sia da chi mai si era avvicinato al canzoniere di De André.



Venerdì 7 febbraio 2020 (ore 21,15) uno spettacolo dedicato alla storia dell’uomo, dalla sua comparsa sulla Terra fino ai nostri giorni: HumanTrip, con Emanuele Candido (chitarra), Claudio Focchi (basso) e Matteo Censi (batteria).