Santarcangelo, stazione ecologica chiusa per due mesi e mezzo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:47 - 09 Ottobre 2019

Centro di raccolta di via Scalone a Santarcangelo di Romagna.

La stazione ecologica (centro di raccolta) di via Scalone a Santarcangelo di Romagna rimarrà chiusa dal 14 ottobre al 31 dicembre 2019 per lavori di ristrutturazione generale.

L’intervento consiste nell’’adeguamento e nella messa a norma dell’infrastruttura in modo da implementarne la capacità ricettiva per i rifiuti, andando quindi a garantire un migliore servizio per i cittadini.

Il centro di raccolta al termine dell’intervento avrà spazi operativi meglio distribuiti e attrezzature per raccogliere le seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti misti, metallo, legno, vegetali (sfalci e potature), inerti, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) e Rifiuti Urbani Pericolosi (Rup).

Nel progetto di ristrutturazione è stato dato particolare rilievo anche al sistema di raccolta delle acque meteoriche, che prevede l’installazione di una vasca per la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia.



Le stazioni ecologiche alternative



Si ricorda che durante il periodo di chiusura sono a disposizione dei cittadini di Santarcangelo le seguenti stazioni ecologiche:

Bellaria, via Fornace - orario annuale: dal lunedì al sabato 8.30-12.30; martedì e sabato 14.30-18.30

Poggio Torriana, via Mulino Peri- orario annuale: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato: 14.30-18.30

Rimini, via Celli (loc. Viserba)- orario invernale (1 10-31 03): lunedì e mercoledì 8.30-14.15; martedì e giovedì 12.00-17.45; venerdì e sabato: 8.30-17.45 orario estivo (01 04-30 09): lunedì e mercoledì 8.30-14.15; martedì e giovedì 13.00-18.45; venerdì e sabato: 8.30-18.45

Verucchio, via Nilde Iotti - orario annuale: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato 14.00-18.30.



In tutti i centri di raccolta Hera è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto, ad esclusione di quello di Bellaria, dove non si possono portare gli inerti e i materiali ferrosi.

Hera ricorda infine che per il ritiro a domicilio di ingombranti e verde (sfalci e potature da giardino) è sempre a disposizione il proprio servizio clienti 800.999.500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) da contattare per concordare data e orario del servizio.