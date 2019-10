Scompare a soli 61 anni l'ex sindaco di Misano Antonio Magnani

Attualità

Rimini

| 14:46 - 09 Ottobre 2019

Antonio Magnani.



Antonio Magnani è scomparso a soli 61 anni. Per tutta la squadra di Cna è una perdita importante per il grande contributo umano e professionale che Antonio ha dato in tutti questi anni. Figura competente, profondamente legata al territorio e dotata di quell'intelligente ironia capace di fare sintesi ed alleggerire anche le situazioni di tensione, sono solo alcuni elementi che tratteggiano la sua lunga storia in CNA, partita agli inizi degli anni ’80.

”Il suo ricordo resterà sempre vivo per l'entusiasmo, la professionalità e la ricchezza umana dimostrata in tutti questi anni di lavoro ma il dono più grande che ci lascia è il ricordo del suo sorriso e la sua capacità di strapparlo a tutti” lo ricorda così Davide Ortalli Direttore di Cna Rimini “La voglia di rimanere ancorato al quotidiano di Antonio è stata fino all'ultimo testimone del contributo che non ha mai fatto mancare all’Associazione, anche durante la malattia: sempre disponibile con tutti”.

In Cna Antonio Magnani è stato per anni responsabile del settore amministrativo e finanziario, poi ha seguito il territorio misanese, sempre in prima linea facendosi carico delle richieste e dei problemi degli associati. Dopo la parentesi da sindaco di Misano Adriatico, Antonio è poi tornato in CNA, fino al pensionamento a fine 2018.

”Lavorare insieme ad Antonio è stato un privilegio” chiude Ortalli “la CNA tutta si stringe attorno ai familiari in questo difficile momento”.





Il ricordo del Sindaco Fabrizio Piccioni



“ La mia vita politica è cresciuta anche al fianco di Antonio Magnani. Seppur di generazioni diverse abbiamo condiviso un percorso che ci ha visto spesso confrontarci su tematiche dove la politica poteva essere semplicemente uno dei tanti ingredienti della vita.

Ha fatto politica pensando alla città e ai suoi cittadini e lo ha fatto concretamente con un obiettivo unico: il bene della comunità e di Misano. E’ sempre stato disponibile e vicino alla gente a cui dava sempre del tu. Antonio era sempre disponibile al confronto e si approcciava sempre con grande umiltà. Il suo ufficio poteva essere anche il tavolino di un bar: si sedeva e ti sapeva ascoltare, una dote che a tanti politici di oggi manca. E’ proprio per questo motivo che è sempre stato stimato da tutti indipendentemente dal credo politico ed è per questa ragione che ci mancherà”.





Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali e i dipendenti tutti sono vicini ai famigliari di Antonio in questo difficile momento e a loro vanno le più sentite condoglianze.