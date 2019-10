Al cinema Fulgor uno spettacolo musicale al buio: il ricavato in beneficenza

Eventi

| 14:39 - 09 Ottobre 2019

Il 28 Ottobre alle ore 20.30 musica e suggestioni sonore vanno in scena al Cinema Fulgor di Rimini. Gli Es Nova, gruppo sperimentale con all’attivo quattro dischi ufficiali e numerose performance in Europa, porteranno in scena uno spettacolo molto particolare, dal titolo evocativo e provocatorio: Lux.



Luci di sala e di palco spente, l’attenzione rivolta unicamente alla musica, sperimentandola attraverso la propria immaginazione, le proprie visioni, i giochi della propria fantasia in un’immersione totale nella dimensione dell’ascolto. In una società “visiva” questo evento rappresenta un punto d’appoggio importante ed un invito ad abitare e sperimentare la dimensione dell’ascolto, del corpo, della propria risonanza interiore. Il pubblico potrà assistere bendato, così da amplificare ancora di più la propria esperienza sensoriale e di partecipazione all’evento.



Così gli Es Nova intendono portare in scena oggi il proprio percorso musicale, ricco di contaminazioni e di suggestioni musicali eterogenee, che vanno dal prog, all’ambient, al jazz, alla musica elettroacustica e sperimentale, il tutto, unito sotto il segno dell’improvvisazione radicale e della sound art.



Per l’occasione, l’artista visiva Loretta Militano ha realizzato un’opera che sarà venduta solo in occasione dell’evento e il cui ricavato andrà a sostegno dell’attività riabilitativa.



L’evento andrà a sostegno della raccolta fondi per finanziare un progetto di riabilitazione rivolto a minori con deficit visivo, una condizione che per una sera accomunerà tutti quanti.



Il concerto è promosso dal Cinema Fulgor in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC), il Lions Club "Ariminus" Montefeltro e l’agenzia di management 3 Sound Record. Costo del biglietto € 12,00