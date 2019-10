Ginnastica: "Festival del Sole" da record, martedì aprono le iscrizioni

Sport

Riccione

| 14:30 - 09 Ottobre 2019

Un momento del Festival del Sole 2018.

Martedì 15 ottobre si apriranno le iscrizioni per partecipare alla 15^ edizione del Festival del Sole, una delle più importanti manifestazioni al mondo di ginnastica non agonistica.

L’edizione 2020 è in programma dal 20 giugno al 3 luglio e festeggerà i 30 anni, essendo il Festival biennale, e per questa celebrazione così significativa ci si aspetta di battere il record assoluto di iscrizioni: nel 2018 infatti, i 5.700 posti disponibili furono volatilizzati in meno di 24 ore.

La grande kermesse ogni due anni invade Riccione di colori e ragazzi provenienti da ogni parte del mondo trasformando la città in un palcoscenico gigante dove si esibiscono migliaia di atleti. Il Festival storicamente fa registrare un'affluenza dall'estero pari al 90% dei partecipanti portando in città migliaia di presenze per un’intera settimana.

Nel corso del 2019 gli organizzatori dell’evento hanno promosso l’appuntamento nei più importanti festival internazionali, dalla Norvegia alla Svizzera, passando dal World Gymnaestrada in Austria, il più grande evento mondiale di ginnastica.

Corpo libero e aerobica, acrogym e acrobatica, ginnastica ritmica e artistica, danza classica e moderna, hip-hop e funky, queste sono solo alcune delle discipline rappresentate al Festival del Sole. Lo spirito è sempre quello: nessuna gara o giudici e classifiche o premi. Chiunque può partecipare e conta la gioia di esibirsi davanti a migliaia di spettatori nelle tante arene allestite sul mare, tutte ad ingresso libero.

Ricordiamo che per partecipare al Festival del Sole è obbligatorio soggiornare almeno 7 giorni e questo significa anche in termini di presenze avere migliaia di persone a Riccione, gli atleti e molto spesso le famiglie, provenienti da tutto il mondo, in particolare dal Nord Europa, con un target principale che va dai 16 ai 22 anni.