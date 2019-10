Scompare da casa, allarme in Valmarecchia: ritrovato dopo la grande paura dei familiari

Cronaca

Da ieri sera (martedì 8 ottobre) si sono svolte ininterrotte ricerche di un 80enne di Verucchio che si era allontanato da casa, non facendo più ritorno. A dare l'allarme, alla centrale operativa dei Carabinieri di Novafeltria, il figlio: questi ha riferito che il padre,

80enne affetto da una forma di malattia neurodegenerativa, si era allontanato dalla propria abitazione, in pigiama e pantofole, dopo avere assunto dei farmaci. Lo stesso ha specificato di averlo cercato nei pressi dell’abitazione con i propri familiari senza alcun risultato.



Il personale della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, in particolare della Stazione di Villa Verucchio, dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di San Leo, si è recato immediatamente sul luogo per svolgere le prime immediate ricerche in tutte le zone limitrofe all’abitazione, però senza esito. Quindi, temendo per l’incolumità dell’anziano, in considerazione delle sue patologie, dell’orario notturno, dell’abbassamento della temperatura e del suo abbigliamento, poco adatto a temperature di circa 10°, si è provveduto ad attivare il piano di ricerca delle persone scomparse tramite la Prefettura di Rimini, concordando l’invio sul luogo anche del personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.



Nel frattempo il personale della Compagnia Carabinieri di Novafeltria ha continuato ininterrotte le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento dell'anziano a circa un chilometro di distanza dalla sua abitazione, nel giardino di un'altra casa, in stato confusionale, ma complessivamente in buono stato di salute. L’uomo è stato quindi affidato ai familiari che l’accompagnavano presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Novafeltria per i controlli del caso.