Fattorie aperte e storie animate nel weekend a Santarcangelo

| 13:37 - 09 Ottobre 2019

Fattorie aperte (foto di repertorio).

Si prospetta un fine settimana ricco di eventi a Santarcangelo fra viaggi intorno al mondo, storie animate e Fattorie Aperte.



Si inizia giovedì 10 ottobre alle ore 21 in biblioteca con la presentazione del libro di Paolo Zamagni “Giro di vitae” (Super, 2018), organizzata dall’associazione Noi della Rocca: il viaggio in moto intorno al mondo sarà presentato dall’autore con l’introduzione di Paola Donini e letture a cura di Renato Carafa.



Domenica 13 ottobre sono due gli appuntamenti in calendario: alle ore 16,30 il Musas ospita un evento organizzato nell’ambito di “F@MU”, la Giornata nazionale delle famiglie al museo. Sarà un pomeriggio da trascorrere insieme con “La zuppa della strega”, storia animata della compagnia le Pu-Pazze su una strega che vuole cambiare abitudini alimentari e iniziare una dieta salutare a base di verdure. La rappresentazione, indicata per bambini dai 3 agli 8 anni, sarà seguita da laboratorio e merenda.



Sempre domenica 13 ottobre tornano anche le Fattorie Aperte che in occasione della “Giornata dell’alimentazione in fattoria” proporranno iniziative legate alla dieta mediterranea come modello di sostenibilità di consumi e stili di vita. A Santarcangelo Le Delizie del Frantoio Paganelli organizza visite guidate e approfondimenti dedicati all’olio extravergine di oliva e ai suoi benefici sull’organismo.



Biblioteca comunale Antonio Baldini: 0541/356.299 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

Musei comunali di Santarcangelo: 0541/624.703 – didattica@museisantarcangelo.it

Fattorie Aperte: www.fattorieaperte-er.it