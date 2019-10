Concerto della Fanfara dei Carabinieri per raccogliere fondi a favore dell'ospedale di Rimini

Attualità

Cattolica

| 13:32 - 09 Ottobre 2019

La Fanfara dei Carabinieri.

Sabato 19 Ottobre la Fanfara dei Carabinieri (Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze) sarà presente a Cattolica e nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, sfilerà per le vie cittadine partendo da Piazza I° Maggio e, attraversando Viale Bovio e Via Mancini, si fermerà in Piazza Roosevelt per ricevere il saluto da parte dell'Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza. Alle ore 21,00 si esibirà al Teatro della Regina di Cattolica in occasione dell'evento di beneficenza “Noi ci saremo sempre!”. L’appuntamento ha lo scopo di finanziare l’acquisto di un macchinario ospedaliero per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini.