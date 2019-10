Valmarecchia: borse di studio in memoria di Caterina Gambuti, domande entro il 4 novembre

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:18 - 09 Ottobre 2019

È aperto da qualche giorno il bando Caterina Gambuti, che mette a disposizione quattro borse di studio da 500 euro ciascuna. Istituito dall’Unione di Comuni Valmarecchia (Servizi sociali, polo di Santarcangelo), al bando possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno di istituti di scuola secondaria superiore che nell’anno precedente abbiano conseguito una media di almeno 8/10. Ragazze e ragazzi a cui è già stata assegnata la borsa di studio in precedenza non possono invece partecipare.



La domanda deve essere consegnata entro le ore 13 di lunedì 4 novembre direttamente presso lo Sportello al cittadino del comune di Santarcangelo (da lunedì al sabato dalle 8 alle 13) oppure inviata tramite pec all’indirizzo unione.valmarecchia@legalmail.it (allegando anche la copia di un documento di identità). Sul modulo di domanda, disponibile anche sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it (dove sarà pubblicata anche la graduatoria), occorre indicare il valore Isee e allegare fotocopia dei risultati ottenuti nell’anno scolastico 2018/2019. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali di Santarcangelo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (tel. 0541/356.305).