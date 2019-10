L'omaggio di Giacomo Toni a Enzo Jannacci al teatro Mariani di Sant'Agata Feltria

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 12:53 - 09 Ottobre 2019

Giacomo Toni.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’Associazione Ostinata e Contraria di Cesena ripropone a Sant’Agata Feltri, durante la Fiera del Tartufo, la rassegna CantarDiVino al Teatro Mariani, anteprima della attesissima stagione teatrale 2019-2020, che verrà svelata nei prossimi giorni.



Questa seconda edizione della rassegna si terrà le domeniche 13 e 27 ottobre 2019 alle 17.30, e ospiterà due omaggi a due grandi cantautori, rispettivamente Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, presentati da artisti eccezionali, ovvero Giacomo Toni e Vittorio Bonetti Trio. Un’ora di teatro e musica, e al termine, per chi lo desidera, un aperitivo con vini speciale selezionati per l’occasione, a prezzo scontato riservato al pubblico dello spettacolo.



Domenica 13 ottobre, dunque, il cantautore romagnolo Giacomo Toni porterà sul palco il suo personalissimo omaggio a Enzo Jannacci, significativamente intitolato “L’armando e il bevitore longevo”.



«Se Jannacci fosse un vino avrebbe sicuramente una storia antica, avrebbe sapori impossibili e contrastanti, dolce e amaro, aspro e amabile»: nettare di un vitigno pregiato ma cresciuto su un’aiuola spartitraffico, da gustare davanti al camino per strappare un sorriso a una giornata grigia d’autunno, o per meditare sulla propria vita. A lui deve moltissimo Giacomo Toni, il “bevitore longevo”, che racconterà dell’Armando, di bei fiori che sfioriscono e di tante altre storie che lo hanno fatto innamorare di Enzo Jannacci.



I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione. Il contributo richiesto per ogni spettacolo è di € 7,00 euro, e comprende: ingresso a teatro, ticket sconto per aperitivo post-concerto, tessera Associazione Ostinata e Contraria (obbligatoria per assistere alla stagione teatrale). Prenotazioni al tel. 327 5766384 (via WhatsApp tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00).

Domenica 13 sarà anche l’occasione per poter fare l’abbonamento alla stagione teatrale del Mariani a prezzo speciale.



Giacomo Toni, cantautore di Forlimpopoli (FC), ha all’attivo cinque album dal 2005: Giacomo Toni & Novecento Band (2006), Metropoli (2008), Hotel nord est (2010), tutti autoprodotti, in collaborazione con la libera associazione teatrale “Gli Incauti” e realizzati assieme alla Novecento Band; Musica per autoambulanze (2013), pubblicato da MArteLabel, e l’ultimo Nafta (2017), edito da Brutture Moderne.

Presente al Pistoia Blues 2014 e al Tenco Ascolta 2014, è il vincitore di Hitweek 2013, concorso nazionale per la Musica italiana nel mondo, esibendosi a Miami presso Art Park di Hollywood nella Rassegna Hit Week in cartellone con Franco Battiato, Marco Mengoni, Niccolò Conte e Canzoniere Grecanico Salentino. È anche vincitore del Premio singoli cantautori "Nuova Musica Italiana 2007" presieduto da Mogol, e del "Riconoscimento al miglior testo Premio Augusto Daolio 2006”; finalista al concorso nazionale “1° Maggio Tutto l’Anno”; finalista al concorso “Risonanze Umplugged 2006” e ospita a Radio Rai 1 durante il programma “Demo”. Ha aperto i concerti di artisti di fama nazionale quali Raphael Gualazzi, Edoardo Bennato, Francesco Baccini e John De Leo, ed è anche compositore di colonne sonore per spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea e cortometraggi.