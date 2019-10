Al Palas di Bellaria già 1800 presenze a ottobre. A dicembre la rassegna sui tatuaggi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:46 - 09 Ottobre 2019

Palacongressi di Bellaria.

Già a inizio ottobre una manifestazione a carattere religioso ha portato al Palacongressi di Bellaria circa 1.800 presenze, mentre sabato 12 ottobre la struttura ospiterà i circa 800 addetti ai lavori che prenderanno parte al convegno promosso da FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Emilia Romagna. L’evento, intitolato “Da protagonisti del sistema educativo nazionale”, è patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina e prevede una giornata di lavori con inizio alle ore 10; tra coloro che interverranno, il Sindaco Filippo Giorgetti per il saluto iniziale, il Segretario nazionale FISM Luigi Morgano, l’eurodeputata Elisabetta Gualmini ed il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Indotto significativo per il territorio anche in occasione dell’altro evento già fissato per questo mese: appuntamento tra giovedì 17 e sabato 19 ottobre, quando il Palacongressi darà accoglienza ai circa 200 addetti ai lavori presenti in occasione di un convegno formativo per docenti, manifestazione organizzata a Bellaria Igea Marina in collaborazione con Convention Bureau. Infine, la struttura di via Uso annuncia sin da ora una nuova gradita partnership, quella con Tattoo Convention Cesenatico, che porterà al Palacongressi stand, appuntamenti e tanti ospiti internazionali per la sesta edizione della sua kermesse annuale. Appuntamento già fissato per il 7 e l’8 dicembre.