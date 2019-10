Centro sportivo Rivabella, verso la conclusione i lavori di riqualificazione

Attualità

Rimini

| 11:36 - 09 Ottobre 2019

Rivabella campo da rugby.

Si avviano alla conclusione i lavori per la riqualificazione del centro sportivo di Rivabella, un impianto dedicato al rugby, al baseball interessato da un progetto del valore complessivo di oltre un milione di euro. Un polo sportivo, che comprende anche i campi da tennis, atteso adesso dagli ultimi interventi appena approvati dalla Giunta comunale: sarà infatti completata l’illuminazione artificiale per il nuovo campo da rugby in erba naturale dove sarà realizzata una seconda tribuna prefabbricata, che potrà ospitare fino ad un centinaio di spettatori. Gli interventi prevedono anche la sistemazione del fondo dei due parcheggi sterrati presenti all'interno del centro sportivo, attraverso l'utilizzo di materiali analoghi a quelli esistenti che consentiranno di mantenere la permeabilità dei suoli.



Il completamento di tutte le opere è in programma entro il mese di novembre e riconsegnerà alla città un centro sportivo che si estenderà su un totale di circa 40mila metri quadrati: una riqualificazione importante per un investimento complessivo di 1.100.000 euro finanziato per circa la metà attraverso i contributi del bando “Sport e periferie”.



Il progetto ha portato alla realizzazione di un nuovo campo da rugby omologato regolamentare in erba naturale e il rifacimento del campo esistente da allenamento; sono stati ricostruiti spogliatoi, servizi e le tribune. Nuovo blocco spogliatoi e nuove tribune anche per l’area dedicata al baseball. Tra i campi di baseball e quelli del rugby sono inoltre stati realizzati nuovi servizi igienici a servizio degli spettatori dei diversi impianti, oltre a spazi a carattere sociale (club house) dedicati alle diverse discipline.