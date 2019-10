Novafeltria, in giro per raccogliere funghi, morso da una vipera

Attualità

Novafeltria

| 10:25 - 09 Ottobre 2019

A passeggio per raccogliere funghi viene morso da una vipera. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino, è accaduta domenica pomeriggio a Cà del Gallo di Novafeltria in Alta Valmarecchia. L'uomo, un 70enne residente in zona, si trovava nei boschi quando ha sentito un dolore forte alla mano e ha visto due segni che indicavano il morso di una vipera. E' riuscito a mantenersi lucido ed è corso in ospedale a Novafeltria da dove è stato portato in quello di Rimini. Si trova ora ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stazionarie.