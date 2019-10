Poggio Torriana, con l'auto contro il muro di una casa: ferito 26enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:46 - 09 Ottobre 2019

L'auto distrutta dopo l'incidente.

Schianto nella notte sulla via Santarcangiolese a Poggio Torriana. Un 26enne residente in zona al volante di una una Citroen C3, verso le 2 di notte si è schiantato contro un muro di una abitazione, terminando la corsa contro i bidoni dell'immondizia. Per soccorrere il giovane automobilista sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e ambulanza, i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i Carabinieri. L'impatto è stato violentissimo e il veicolo è stato ridotto ad un ammasso di lamiere. Il guidatore, dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale "Infermi" di Rimini.