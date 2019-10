Gli bucano la gomma dell'auto con un chiodo per costringerlo a cambiarla ma lui ignaro si allontana: truffa sventata

Attualità

Rimini

| 08:45 - 09 Ottobre 2019

La foto del chiodo appoggiato alla ruota per far vedere la grandezza.

Aveva parcheggiato l'auto alle Befane ma una volta risalito a bordo l'auto segnalava un problema ai pneumatici. Senza scendere per controllare l'accaduto, si è recato subito al più vicino centro Citroen, dove ha potuto constatare che la gomma era stata squarciata da un chiodo della lunghezza di circa 10 centrimetri. Gli addetti della concessionaria gli hanno peraltro riferito che da giorni nel territorio una banda di malviventi sta utilizzando lo stesso metodo per costringere le persone a scendere dal mezzo e a cambiare la gomma, approfittando della distrazione per rubare oggetti dall'auto, anche con l'ausilio della forza. L'utente di Facebook, dove ha segnalato l'accaduto, consiglia di non fermarsi ma di allontanarsi con l'auto di qualche chilometro prima di accertarsi del danno e provvedere al cambio della gomma.