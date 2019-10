San Marino anteprima Rallylegend con "The legend show" challenge riservato a piloti d'elite

Sport

06:53 - 09 Ottobre 2019

Giovedì 10 ottobre anteprima Rallylegend 2019 con una delle grandi novità di questa edizione, “The Legend Show”, un vero e proprio challenge riservato a piloti e vetture d’élite, che parteciperanno poi al rally.

Tanti i protagonisti che giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 20.30, si sfideranno a suon di traversi e di evoluzioni. Ken Block, Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Mattias Ekstroem, Gigi Galli, Craig Breen, Piero Longhi, Paolo Diana, Frank Kelly, Simone Brusori, Christof Klausner, Philippe Olczyk, Kristian Poulsen, Donat Fabian, Gabor Hodosi, Balasz Toth, Peter Bihari, Tamas Karsai sono i magnifici diciotto che daranno vita ad una delle nuove, spettacolari proposte di Rallylegend 2019.



Il percorso sarà realizzato utilizzando le due rotatorie, situate a poche decine di metri da Rallylegend Village e collegate da un rettilineo di 350 metri. Partenze contrapposte e quindi due vetture contemporaneamente in gara. Due apposite giurie, una per rotatoria, valuteranno la prestazione. Il tutto ad eliminazione diretta per arrivare ad una superfinale con i due campioni del “360°”, che si sfideranno su sei giri attorno ad ogni rotatoria per ogni senso di marcia.



Subito dopo, a Rallylegend Village, premiazioni finali dei vincitori e musica.



E’ uno dei piloti simbolo della Repubblica di San Marino. Giuliano Calzolari, solida fama di driver velocissimo, con un palmares ricchissimo di vittorie in Italia e all’estero, capace di battere anche i “finlandesi volanti” sulle loro speciali, torna al volante a Rallylegend, la sua prima volta dopo l’incidente in gara, proprio in Finlandia, nell’agosto del 2018. “Avevo troppa voglia di guidare e volevo farlo a Rallylegend, un evento dove sono stato quasi sempre presente, dove ho vinto nel 2011, piazzandomi spesso sul podio nelle altre edizioni”. Calzolari non avrà la sua fida Ford Escort Rs2000, ma debutterà con una Porsche 911 Sc Balletti.