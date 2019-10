‘Sotto il sole di Riccione’: su Netflix Mediaset il film di Enrico Vanzina girato nella Perla verde

Attualità

Riccione

| 20:49 - 08 Ottobre 2019

‘Sotto il sole di Riccione’ è uno dei sette film che fanno parte dell'accordo Netflix Mediaset ufficializzato martedì pomeriggio. Enrico Vanzina è lo sceneggiatore, mentre al duo Younuts! è affidata la regia del film, di genere vacanziero.

Si intitola Sotto il sole di Riccione e sembra quasi fare il verso alla hit dei TheGiornalisti; per Enrico Vanzina si tratta di un "progetto molto speciale ed unico, perché non è solo una nuova visione di commedia romantica per l'Italia e dall'Italia, ma riunisce anche un team di giovani creativi e talenti, davanti e dietro la macchina da presa, me compreso." Grazie alla partnership Netflix e Mediaset "Una platea globale, non solo il pubblico nostrano, potrà vivere una meravigliosa estate di amore italiano". Insomma, un film da vedere su Netflix, poi in chiaro su Mediaset. Le riprese del film sono ancora in corso nella località romagnola che è stata protagonista anche dello show case di Tommaso Paradiso , una delle scene principali che vedrà, appunto, il cameo dell'artista e come palcoscenico la grande arena sul mare di Piazzale Roma.





GLI ATRI FILM CO-PRODOTTI DAL SERVIZIO DI STREAMING E LA SOCIETÀ DEL BISCIONE

Tra gli altri titoli di questa collaborazione ci sono Al di là del risultato, prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri, racconto di formazione e amicizia ambientato fra gli ultras di una squadra di calcio nelle ultime settimane di campionato. Lebowski produrrà poi L’ultimo paradiso di Rocco Ricciardulli e con Riccardo Scamarcio, su un contadino italiano degli anni Cinquanta sospeso fra la rivendicazione di migliori condizioni di lavoro e l’amore per la figlia del proprietario terriero. Completano la cinquina Il divin codino, diretto da Letizia Lamartire con la produzione di Fabula, che racconta i 22 anni di straordinaria carriera di Roberto Baggio, e Sulla stessa onda di Massimiliano Camaiti, prodotto da Cinemaundici, un’avventura estiva ambientata in Sicilia che è anche una dolorosa storia d’amore.





Non ci sono date precise, ma dovrebbero andare su Netflix nel 2020.