Basket giovanile, l'Under 18 Pallacanestro Titano/RBR cade sul parquet della Virtus

| 19:20 - 08 Ottobre 2019

Campajola in azione: per lui 6 punti con 3/4 al tiro.

Prima sconfitta per la Pallacanestro Titano/RBR nel campionato Under 18 d’Eccellenza. Il ko arriva però in una di quelle che, storicamente, è tra le trasferte più complicate dell’intera nazione. Tommy Felici e compagni infatti hanno giocato in casa della Virtus Bologna, tenendo testa ai bianconeri per tre quarti e vedendo scivolare via la partita solo in pieno quarto periodo (74-61).

Un buon match, che peraltro non è iniziato nella maniera migliore. Virtus subito sul 9-0, col primo quarto che diventa in fretta favorevole ai padroni di casa fino al 23-13 del 10’. Nel secondo parziale i Titans migliorano visibilmente e mettono diversi sassolini negli ingranaggi avversari. La gara diventa equilibrata possesso dopo possesso, con la Virtus che non allunga e i nostri che rimangono pienamente in gara all’intervallo (42-33).



Di ritorno dagli spogliatoi la Pallacanestro Titano/RBR accorcia ed è fantastica nello sfruttare ogni minima occasione per avvicinarsi alle V Nere. Da 49-41 per Bologna, San Marino accorcia sul -2 con un break di 6-0 (49-47), poi dal 54-47 altro break di 6-0 per il 54-53. Si va ad elastico, con i Titans anche col possesso del sorpasso senza però concretizzarlo. Entusiasmante, questa fase di gara, pur se la Virtus chiude il quarto sul 57-53. In dirittura d’arrivo, negli ultimi dieci minuti, i padroni di casa allargano definitivamente la forbice fino ad arrivare al 74-61. Peccato per il finale, ma buona prova Titans. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì prossimo in casa con la Vis Ferrara.





Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA – PALL. TITANO/RBR 74-61



VIRTUS: Deri 14 (2/4, 3/6), Grotti 8 (4/4), Colombo 5 (1/2, 1/3), Frascari 2 (1/3), Scagliarini (0/3, 0/2), Guastamacchia 7 (3/12, 0/1), Salsini, Orsi 3 (0/2, 1/1), Ferdeghini 11 (1/2, 3/4), Galli, Barbieri 17 (4/5, 2/4), Peterson 7 (2/6). All.: Ansaloni.



TITANO: Torelli 2 (1/2), Gaspari 3 (0/1, 1/5), Alviti, Squarcia 3 (1/1 da tre), Palmieri 3 (1/3, 0/1), Riva 2 (1/2), Campajola 6 (3/4), Semprini 10 (5/10, 0/2), Buzzone 6 (3/4, 0/2), Felici 14 (6/10, 0/1), Buo 5 (2/3, 0/2), Flan 7 (3/8, 0/3). All.: Padovano.



Parziali: 23-13, 42-33, 57-53, 74-61.