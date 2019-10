Strisce zebrate davanti al municipio di Verucchio, scoppia la polemica

Attualità

Verucchio

| 19:16 - 08 Ottobre 2019

Il progetto per il restyling di piazza Malatesta.



L'amministrazione comunale di Verucchio sta avviando la riorganizzazione di Piazza Malatesta, con l’obiettivo di farne un sito ordinato e degno di un centro storico inserito tra i borghi più belli d'Italia.

“L’intervento rientra in un percorso concertato che ha già visto un primo incontro con i commercianti per raccogliere le loro osservazioni e la predisposizione di un progetto che sarà loro nuovamente sottoposto a breve. In un secondo confronto già fissato per giovedì 10 ottobre - rivela il sindaco Stefania Sabba - purtroppo, questa mattina la ditta operante sul territorio non ha seguito correttamente lo stesso progetto elaborato dall'ufficio competente e ha anzi addirittura realizzato una zebratura davanti all'ingresso del municipio, totalmente assente nei disegni. Lo si può notare chiaramente anche dall’immagine del progetto che alleghiamo a questa comunicazione”.

Nei prossimi giorni saranno prese le necessarie misure di ripristino e, una volta incontrati gli esercenti, sarà convocata anche una commissione consiliare tematica, vista l’importanza strategica dell’intervento. “Un’esigenza espressa nell’ultimo consiglio dai banchi dell’opposizione che raccogliamo volentieri - chiosa la prima cittadina, che “scusandosi per il disguido imprevisto, chiede qualche giorno di pazienza e auspica si evitino le canoniche inutili polemiche”.