Rimini Calcio, la società: 'Fiducia totale e incondizionata al tecnico Renato Cioffi'

Sport

Rimini

| 18:57 - 08 Ottobre 2019

Il tecnico del Rimini Calcio Renato Cioffi.

Un punto in cinque partite, il Rimini Calcio in piena crisi di risultati e anche di gioco. Normale che il tecnico finisca sulla graticola. Ma la società biancorossa conferma fiducia all’allenatore Renato Cioffi e con un comunicato “smentisce categoricamente le voci, circolate nelle ultime ore, riguardanti un avvicendamento alla guida tecnica della prima squadra - recita il comunicato - . Illazioni prive di fondamento e basate su ricostruzioni evidentemente fantasiose. Mister Renato Cioffi, che questo pomeriggio ha regolarmente diretto l'allenamento sul campo di San Vito, non più tardi di questa mattina ha incontrato il presidente Giorgio Grassi. Un colloquio sereno, durante il quale è stato analizzato il momento della squadra e dal quale è emersa la fiducia della società nell'operato del tecnico, una fiducia totale e incondizionata”.

Fino a domenica – il Rimini gioca a Fano un’altra sfida salvezza – sarà senz’altro così come ufficialmente comunica la società, ma in caso di malaugurato ennesimo rovescio che cosa succederà?