Rimini: Festa del pane artigianale domenica 13, nella Vecchia Pescheria

| 15:09 - 08 Ottobre 2019

Un momento della festa del Pane 2018.

In occasione della Giornata mondiale del Pane, ideata per celebrare uno dei cibi fondamentali per l'umanità, realizzato con acqua e farina, due semplici ingredienti che mescolati al lievito, danno un prodotto che nella sua semplicità è così ricco di significati ed interpretazioni popolari, i panificatori associati a Confartigianato promuovono l’iniziativa Forninfesta.

La Confartigianato di Rimini proporrà l’evento da domani a venerdì 11 per tre giornate. I panifici associati, una cinquantina sul territorio riminese, accoglieranno i clienti distribuendo assaggi di pane comune, pizza e spianata, dolci da forno, crostata e ciambella, piada dei morti oltre ad informare sulla qualità che garantisce un prodotto fresco.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i clienti al consumo del pane fresco e dei prodotti artigianali da forno, diversi e alternativi a quelli industriali o precotti, in nome della buona, genuina e sana alimentazione.

Forninfesta si realizza grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, che sostiene e promuove progetti utili a stimolare azioni volte alla valorizzazione del pane artigianale. Il Pane fresco è quello venduto entro le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo e tenuto in scaffali riservati, con la dicitura “pane fresco”. Il pane conservato e il pane surgelato, invece, dovranno essere tenuti confezionati in ambiti appositi, separati dal pane fresco, con dicitura ed etichettatura appropriata, riportando lo stato e il metodo di conservazione utilizzato.

L’iniziativa sfocerà, domenica 13 Ottobre, nella Festa del pane artigianale nella Vecchia Pescheria, dove in mattinata saranno distribuiti assaggi di pane artigianale e prodotti da forno.

“Sosteniamo i produttori con questo appuntamento tradizionale – spiega la Confartigianato – visto che sono alle prese con un calo dei consumi e con una concorrenza che usa i valori del prodotto fresco e artigianale spesso in modo artificioso. Difendiamo quindi l’artigianalità, la freschezza e la qualità nutrizionale di pane e prodotti da forno, pienamente inseriti nelle più corrette abitudini alimentari”.