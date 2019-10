Natalino Balasso sul palco del teatro Astra di Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:16 - 08 Ottobre 2019

Natalino Balasso.

Natalino Balasso, scrittore e protagonista del monologo “Velodimaya”, aprirà la stagione 2019/2020 del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, sabato 19 ottobre alle ore 21.00.

“Navighiamo attraverso il racconto dei desideri e delle paure dei nostri attuali compagni d’avventura in questo lembo di terra”, spiega l’autore. “Stiamo giocando a un gioco in cui le carte sono truccate e le regole sono tutte da scoprire, è un gioco antico che, quando sembra fare un passo avanti, sta solo prendendo la rincorsa per tornare al punto di partenza. Siamo dentro un film, ciascuno di noi recita un personaggio, chi meglio, chi peggio, ma tutti facciamo finta. A questo punto il nostro personaggio è costretto a indagare, come fosse un detective di un film giallo, ci sono solo prove indiziarie, il quadro non è chiaro, perché già da bambini abbiamo l’impressione che qualcuno voglia sviare le indagini”, avverte ancora Balasso. La conclusione non può che essere agrodolce: “Visti da lontano, in questo nostro affannarci, anche nel nostro inciampare, facciamo ridere”, invita a riflettere il comico.



Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18 euro. Da domani, mercoledì 9 ottobre, presso la biglietteria del Teatro Astra (viale Paolo Giudi 77/e), sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli (oltre che sottoscrivere nuovi abbonamenti), con i seguenti orari: mercoledì dalle 11.00 alle 13.00; giovedì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00; nei giorni di spettacolo, la biglietteria dalle ore 20.00.

E’ possibile, inoltre, acquistare i biglietti in tutti i punti vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.it, oppure telefonicamente con carta di credito attraverso il servizio Call&Buy al 892.234.