Dimezzamento Irap per i Comuni dell'Alta Valmarecchia: un incontro informativo a Novafeltria

| 13:56 - 08 Ottobre 2019

Teatro sociale di Novafeltria.

L'assessore alle attività produttive Palma Costi incontrerà gli imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti e lavoratori autonomi della Provincia di Rimini lunedì 14 ottobre (dalle 18 alle 20) al teatro sociale di Novafeltria. L'iniziativa è mirata a spiegare il provvedimento di dimezzamento dell'Irap per i Comuni montani deciso dalla Giunta regionale. Il contributo riguarderà il trienno 2019-2021 e sarà assegnato tramite il meccanismo del credito d’imposta, in accordo con Agenzia delle Entrate. Le imprese e i lavoratori autonomi dei 100 Comuni montani interessati dal provvedimento risultano essere circa 12.000: per assicurare a tutti il beneficio, la Giunta regionale ha stanziato 36 milioni di euro per il triennio. Per le imprese nuove e le Startup non ci sarà il dimezzamento, ma proprio l'azzeramento totale dell'Irap. I comuni potenzialmente interessati, per la Provincia di Rimini, sono sette: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.