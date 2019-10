Montescudo, litiga con la moglie e la minaccia di morte davanti ai Carabinieri

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 12:18 - 08 Ottobre 2019

Minaccia di morte la moglie davanti ai Carabinieri, arrestato 41enne a Montescudo-Montecolombo. I fatti sono avvenuti lunedì sera. I militari sono intervenuti a casa di un 41enne e della sua compagna per sedare una lite. Al loro arrivo gli animi si erano calmati ma la donna ha confidato ai Carabinieri di subire da tempo una situazione di disagio e paura. Una volta giunti in caserma la lite si è riaccesa e il 41enne ha inveito contro la moglie, l'ha minacciata di morte e l'ha aggredita senza curarsi della presenza dei militari. E' stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Sono in corso altre indagini per ricostruire le vicissitudini familiari e le violenze pregresse eventualmente subite dalla moglie.