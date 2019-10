Lavori in corso a Coriano: due interventi in via Monte Poggio e via il Colle

Attualità

Coriano

| 12:09 - 08 Ottobre 2019

Roberto Bianchi Assessore ai lavori pubblici di Coriano.

Sono i iniziati gli interventi previsti dal protocollo d’intesa tra Amministrazione di Coriano ed il Consorzio di Bonifica della Romagna.

Il programma operativo per il 2019 prevede 2 interventi, uno in via Monte Poggio e uno in via il Colle.



In via Monte Poggio si procederà al completamento della tombinatura del fosso che permetterà l’allargamento della carreggiata, il costo complessivo dell’intervento ammonta a 34’742,37 euro.

In via il Colle si provvederà alla realizzazione di tratti di asfalto per un importo complessivo di 22’445,35 euro



Il protocollo d’intesa prevede un cofinanziamento del 10% da parte del Comune di Coriano che investirà quindi 5’718,77 euro a fronte dei 51’468,95 resi disponibili attraverso il contributo del Consorzio di Bonifica.



Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): “Questa è la terza annualità in cui il Comune di Coriano usufruisce dei contributi del Consorzio di Bonifica della Romagna. Il primo anno si è intervenuti nella frazione di Mulazzano e lo scorso anno si è realizzato il primo stralcio dei lavori che vengono completati quest’anno a Pedrolara.”