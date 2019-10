Servizio Civile, ultimi giorni per la domanda, posti disponibili alla coop. "Il Millepiedi"

Attualità

| 12:07 - 08 Ottobre 2019

Progetti artistici con i bambini.

Ultimi giorni per presentare la propria domanda e dedicare un anno della propria vita a un'esperienza di formazione e di crescita: il Servizio civile universale.



La coop. sociale Il Millepiedi di Rimini ha ancora posti disponibili per due progetti: “Minori futuro benessere” e “Oltre i limiti”(seconda edizione).



Il primo progetto coinvolge servizi che si occupano di bambini e adolescenti: comunità di accoglienza (Casa Clementini e Casa di Amina), il Centro per le Famiglie, Gruppi educativi territoriali (Sant’Aquilina e Miramare) e scuole per l'infanzia (“Bucaneve” a Bellaria, “Anche se piove” e “Don Luigi Massani” a San Savino).



Il secondo progetto riguarda invece servizi dedicati a persone con disabilità: Casa Macanno, il Centro Nous, il gruppo appartamento Tandem e il Gruppo educativo territoriale Supermed di San Martino in Riparotta.



Partecipare a un progetto di servizio civile è un'esperienza che può trasformarsi in un'opportunità davvero importante, come testimoniano i tanti ragazzi che hanno partecipato al bando gli scorsi anni.



Scrive ad esempio Cristian, che ha svolto il Servizio civile proprio con la coop. Il Millepiedi: “Sento che il Servizio civile è stato un modo per poter restituire alla comunità, un modo per essere un cittadino attivo, ma anche un modo per sperimentarmi, crescere professionalmente e personalmente. È faticoso, lo ammetto. Ma sono sempre stato convinto che le esperienze di valore non siano mai in discesa. Più una montagna è alta e più è ripida, a volte scalarla sembra una fatica inutile. Però, una volta arrivati alla cima, il panorama che si apre sotto di noi ripaga ogni sforzo, ogni fiatone, ogni muscolo indolenzito”.







Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). L'orario di svolgimento del servizio si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, con un compenso di 433,80 euro al mese.



Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on line” raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019.



Il Copresc di Rimini (Coordinamento provinciale degli enti di servizio civile) ha inoltre messo a disposizione punti informativi in collaborazione con gli enti di servizio civile e con i comuni per supportare i giovani nella scelta del progetto e nella presentazione della domanda con le nuove modalità introdotte quest'anno (acquisizione credenziali Spid, piattaforma Dol).







Per informazioni sui progetti della coop. sociale Il Millepiedi è possibile contattare Tania Presepi, responsabile risorse umane: 347 4320545



Maggiori informazioni anche sul sito: www.ilmillepiedi.it