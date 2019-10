Raccolta rifiuti "porta a porta" Hera incontra i cittadini a Bellaria Monte

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:57 - 08 Ottobre 2019

Raccolta differenziata.

In vista dell’attivazione del sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” in zona Villaggio Ricci / Bellaria Monte, Hera ed Amministrazione Comunale hanno organizzato per domani (mercoledì 9 ottobre), alle 20.30 presso il teatro parrocchiale di via San Mauro, un incontro pubblico aperto ai cittadini interessati.



Durante la serata, sarà spiegato il nuovo sistema di raccolta domiciliare e verranno illustrati modalità e tempi di passaggio al nuovo servizio, mentre dal giorno successivo (giovedì 10 ottobre) il gestore comincerà la distribuzione casa per casa dei kit, comprensivi di bidoncini e calendario.



L’inizio effettivo della raccolta differenziata domiciliare in zona Villaggio Ricci / Bellaria Monte avverrà poi lunedì 4 novembre; dieci giorni dopo, è invece prevista la rimozione dei contenitori stradali.