Centenario della nascita di Fellini, quattro giornalisti inglesi in tour in regione

Dal 10 al 13 ottobre quattro giornalisti (3 provenienti dall’Inghilterra, uno dall’Irlanda) parteciperanno in Regione a un educational tour coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna - Focus dell’iniziativa promozionale saranno le iniziative, a Rimini e Forlimpopoli (Fc), per il centenario della nascita di Federico Fellini e il bicentenario dalla morte di Pellegrino Artusi - Faenza, Cesena, Sant’Agata Feltria le altre tappe della visita



Le iniziative in programma nel 2020 a Rimini e Forlimpopoli (Fc) - in occasione del centenario della nascita del regista Federico Fellini (20 gennaio 1920) e dei duecento anni della nascita del padre della cucina regionale italiana Pellegrino Artusi (4 agosto 1820) - saranno al centro, dal 10 al 13 ottobre, di un educational tour di quattro giornalisti provenienti dall’Inghilterra (3), e dall’Irlanda (1).

I quattro reporter, durante l’iniziativa promozionale coordinata da Apt Servizi Emilia Romagna, faranno tappa, oltre a Rimini e a Casa Artusi di Forlimpopoli, anche a Faenza (Ra), Cesena (Fc) e Sant’Agata Feltria (Rn) alla scoperta, tra borghi e città d’arte, delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche regionali.

I reporter inglesi scrivono per il diffuso quotidiano "The Sun" (2.955.000 copie giornaliere, 7.915.000 visitatori unici al giorno nel sito web) e per il giornale britannico "I" (che raggiunge, ogni giorno, 700mila lettori, tra versione print e online); per il magazine on line "Citizen femme" (dedicato ai viaggi, è scritto solo da donne e si rivolge a lettrici indipendenti, con 25mila visitatori unici mensili); per la rivista turistica mensile di viaggi "Lodestars Anthology" (10mila copie). Fa parte del gruppo anche una giornalista che scrive per il quotidiano irlandese "The Irish Daily Mail" (26.895 copie).

I giornalisti arriveranno all’aeroporto di Bologna giovedì mattina 10 ottobre e raggiungeranno Faenza, per visitare il Museo della Ceramica MIC e proseguiranno con una visita dell'entroterra, alla scoperta di borghi e rocche, con tappa finale al “Borgo Condé - Wine Resort” a Fiumana di Predappio (Fc). Il tour proseguirà il giorno successivo, venerdì 11 ottobre, con una cooking class sulla pasta fatta a mano a Casa Artusi di Forlimpopoli, seguita da un pranzo a base di prodotti tipici del territorio. Nel 2020 Forlimpopoli, celebrerà il Bicentenario di Pellegrino Artusi, conosciuto in tutto il mondo come "padre della cucina italiana" e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

Il tour proseguirà con una tappa alla Biblioteca Malatestiana di Cesena (iscritta nel prestigioso registro internazionale "Memoria del Mondo" Unesco), prima di raggiungere in serata Rimini.

Il giorno successivo, sabato 12 ottobre, i giornalisti faranno un tour guidato del centro storico della città romagnola alla scoperta dei luoghi Felliniani e saranno presentate loro le iniziative previste in occasione del Centenario Felliniano, assieme ai progetti messi in atto per la riqualificazione della città.Dopo aver raggiunto il borgo di Pennabilli, nell’entroterra Riminese (dove ha abitato il poeta e sceneggiatore Tonino Guerra di cui nel 2020 ricorrono i cento anni dalla nascita) per il pernottamento, domenica 13 ottobre i giornalisti raggiungeranno, sempre in Valmarecchia, Sant'Agata Feltria. In questo mese di ottobre si svolge la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. I giornalisti saranno coinvolti in una “caccia” al prezioso tubero, per poi intraprendere un tour tra banchi di vendita e, dopo il pranzo a base di tartufo, partire alla volta dell’Aeroporto Marconi di Bologna per il rientro.