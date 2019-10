VIDEO Rimini, scontro nella notte tra due tir in autostrada: traffico in tilt

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 08 Ottobre 2019

Incidente in A14 nella tarda serata di lunedì. Un camion che trasportava autovetture si è scontrato con un altro mezzo pesante con a bordo materiale vario. Nell'incidente il serbatoio carburante di uno dei mezzi coinvolti è rimasto danneggiato. Sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti per evitare la dispersione del liquido. L'intervento è durato circa due ore. I due conducenti sono stati assistiti presi in carico dal personale del 118 sul posto assieme a personale della Polstrada e di Autostrade. Lo scontro è avvenuto dopo le 22 al km 122 tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione sud.