Rimini: sabato 12 ottobre concerto per la Festività di San Gaudenzo

| 10:14 - 08 Ottobre 2019

Tempio Malatestiano, via IV Novembre a Rimini.

In occasione della festa del Santo Patrono, sabato 12 ottobre si terrà presso la Basilica Cattedrale, via IV Novembre a Rimini, il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo dodicesimo anno, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica dell’Istituto G.Lettimi e coro della Cappella Musicale Malatestiana, prevede l’esecuzione di tre opere: Laudate Dominum dai Vesperae Solennes de Confessore KV 339 di Wofgang Amadeus Mozart per soprano, coro e orchestra; Adagietto per archi e arpa, terzo movimento della Sinfonia n.5 di Gustav Mahler; Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis KV 195 per soli, coro e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Ad esibirsi saranno l’Orchestra Sinfonica dell’Istituto G. Lettimi di Rimini, il coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini e i solisti Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto), Marco Mustaro (tenore) e Davide Filipponi (basso), diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza. Orario: 21.00, ingresso libero.