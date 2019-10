Reunion XV a fantascienza a Riccione con il primo capitano dell'Enterprise

Eventi

Riccione

| 09:53 - 08 Ottobre 2019

Ufficiali di Star Trek sulla plancia dell'astronave.

Torna dall'11 al 13 ottobre la Reunion convention invernale dello Stic-Al Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero" che nel 2019 festeggia 15 anni. L'appuntamento è a Riccione presso il Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo. Ospite della manifestazione un capitano d'astronave Sean Kenney, che ha interpretato il Capitano Pike nella Serie Classica di Star Trek, il primo a comandare l'Enterprise.

Con lui sul palco Massimo e Marco Foschi. Padre e figlio uniti nella passione per la recitazione e il doppiaggio. Massimo Foschi è l'iconica voce di Dart Fener di Star Wars e, oltre ad aver impresso nella memoria collettiva la frase "Sono tuo padre" ha anche doppiato un'altra iconica figura cinematografica: Frankestein nella versione di Mel Brooks. E' sua infatti la voce della Creatura risvegliata da Gene Wilder nell'immortale film "Frankestein jr". Oltre a questo Massimo Foschi vanta una lunga carriera teatrale, cinematografica e di doppiaggio. Il figlio Marco ha seguito le orme paterne diventando un apprezzato attore teatrale e cinematografico. Fra le esperienze di doppiaggio ha prestato la voce a Heath Ledger, Tom Hardy e a molti altri.



La scienza sarà protagonista grazie al giornalista Paolo Attivissimo che terrà un incontro dedicato al nostro satellite e all'anniversario dell'allunaggio. "Un piccolo passo - 50 anni di Luna con gli occhi di oggi" è l'appuntamento che si terrà sabato 12 alle 11.30. Paolo Attivissimo noto debunker e divulgatore scientifico, è anche autore del libro "Luna si ci siamo andati" che esamina le domande più frequenti che riguardano proprio le missioni spaziali con destinazione Luna.



Durante le giornate della manifestazione, saranno tanti gli appuntamenti di gioco e di divertimento con incontri e proiezioni dedicate all'universo di Star Trek e non solo.

Sabato sera dalle 21.30 la consueta, colorata ed imprevedibile sfiata dei costumi che vedrà i partecipanti nelle loro vesti di alieni provenienti da tutto l'universo.

La Reunion, come di consueto, avrà anche alcuni momenti dedicati alla beneficenza e quanto raccolto sarà devoluto all'associazione bolognese "Bimbo Tu", che si occupa di progetti di assitenza e supporto per bambini ricoverati in Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Bellaria di Bologna.



La Reunion è giunta alla XV edizione ed è organizzata da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Yavin 4 e Doctor Who Italian Club.





In audio intervista a Nicola Vianello Presidente dello Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero"