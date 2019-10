Triathlon Sprint Città di Pesaro, vince Daniel Hofer. Buoni risultati del Td Rimini

Sport

Pesaro

| 09:28 - 08 Ottobre 2019

Il podio atleti assoluti.

In una cornice incantevole, con un mare stupendo, si è svolto il 6 ottobre a Baia Flaminia il 1° Triathlon Sprint Città di Pesaro. Ospite d’eccezione Daniel Hofer, atleta del C. S. Carabinieri, che ha dato spettacolo vincendo davanti agli atleti Marco Mariotti (NobClub) e Marco Pellaccia (TTr Riccione) in 1:04:20.



Tra le donne ha vinto Bandini Giorgia (Overcome Asd) completando in 1h e 16′ la prova, con un’ottima frazione di corsa. Al secondo posto l'atleta di casa Manuela Montanari (Cesena Triathlon), a completare il podio Ianesi Manuela (Bressanone Nuoto).



La manifestazione, organizzata dal Triathlon Flipper Asd, ha visto al via circa 250 partecipanti. “Ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie – ha sottolineato Mila Della Dora assessore al Benessere e all’Accoglienza, con delega allo sport - tantissimi gli spettatori nell'esclusiva location di Baia Flaminia e la panoramica San Bartolo.



La gara ha dato soddisfazione anche al gruppo Td Rimini presente con oltre 15 iscritti. Buoni i risultati tra gli assoluti di Massimo Torsani (12esimo 1cat M4), Glauco Valentini (20esimo 2cat M4) ed Ermanno Vannoni (24esimo 1 Cat M3). Sul podio anche Grilli Francesco (55esimo 2cat S2), Pavolucci Giorgio (158esimo 2 Cat M6) e Tassinari Eros (160esimo 1 Cat M8).



Classifica 1° Triathlon Sprint Città di Pesaro