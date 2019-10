Investita mentre passeggia col figlio, era una 37enne straniera da tempo in Italia

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 06:48 - 08 Ottobre 2019

I soccorsi sul luogo dell'incidente.

Si chiamava Carmen Manuela Porcos, aveva 37 anni ed era di origine rumena la donna investita nel pomeriggio di lunedì a Santarcangelo. La donna, da tempo residente in Italia, era in strada con il figlio quando una Jeep Nissan 4x4, guidata da un anziano, ha perso il controllo investendo la 37enne e urtando altre auto ferme sulla strada. Non si sa se l'uomo abbia avuto un mancamento o una distrazione. L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 11 al confine tra Santarcangelo e Savignano sul Rubicone, in località Montalbano, appena fuori dal centro storico. Dopo essere stata investita la donna è caduta battendo la testa e sono stati inutili i tentativi di rianimazione. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia.