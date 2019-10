Rimini FC e Virtus Verona si ringraziano sui social post partita per pulizia e ospitalità

Attualità

Rimini

| 18:25 - 07 Ottobre 2019

Lo screenshoot della ricondivisione dei post da parte della Lega Pro.

Fair play, è proprio il caso di dirlo, dentro e fuori dal campo di gioco. A totale dispetto del risultato calcistico, la sportività si vede anche nei piccoli gesti, come la pulizia degli spogliatoi, che solitamente riguarda i giocatori ospiti, nel caso di domenica pomeriggio quelli della Virtus Verona in trasferta. Ecco allora che il Rimini F.C. ha voluto ringraziarli pubblicamente con una nota stampa per aver lasciato lo stadio “Romeo Neri” in ordine, «senza lasciare a terrà né una bottiglietta né una cartaccia. L’educazione e il rispetto verso il prossimo, e nello specifico nei confronti di coloro che si occupano delle pulizie dei locali dello stadio, si vedono anche da questi piccoli grandi gesti».

Il ringraziamento, condiviso anche a mezzo social, è stato presto ricambiato con un post nella pagina della Virtus, che a sua volta ringrazia i biancorossi per l’ospitalità. Ma la catena non si interrompe qui: la Lega Pro ricondivide il tutto con la didascalia “Tutto molto bello e pulito”. E un altro anello lo aggiunge perfino Cristiana Capotondi, che oltre a essere un’attrice italiana conosciuta e molto apprezzata è anche vicepresidente della Lega Pro: sotto il post Istagram di quest'ultima, ha commentato con una serie di palloni di calcio seguiti da un bel cuore pulsante. È un amore comune, non solo per uno sport ma anche per uno stile di gioco corretto e leale. (f.v.)