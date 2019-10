VIDEO Travolta mentre passeggia mano nella mano con il figlio: mamma perde la vita

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 18:05 - 07 Ottobre 2019

Il luogo dell'incidente.

Una tragica fatalità, su cui sono in corso accertamenti, la morte di una mamma che stava passeggiando, questo pomeriggio, 7 ottobre, assieme a suo figlio di sei anni, a bordo strada in via Sogliano. La donna, sulla quarantina, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata colpita e sbalzata da una Jeep Nissan in corsa, il cui conducente, un ottantenne, evidentemente non si è avveduto della sua presenza e di quella del piccolo in strada. Forse l'uomo ha cercato di evitare l’impatto,non riuscendoci e finendo per danneggiare anche alcune auto in sosta a bordo strada, quattro in tutto compresa la sua.

Sul posto, immediato l’intervento del personale del 118, i cui operatori hanno disperatamente cercato di rianimare la donna, purtroppo inutilmente. Il figlio è rimasto miracolosamente illeso, così come l’investitore. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Municipale.