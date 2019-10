C'è tempo fino al 28 ottobre per aderire a "Riccione mare d'inverno"

Attualità

Riccione

| 16:20 - 07 Ottobre 2019

Una spiaggia in inverno (foto di repertorio).

È online l’avviso pubblico e la relativa istanza per presentare le manifestazioni d’interesse a “Riccione Mare d’Inverno” 2019/2020. Gli operatori potranno così mantenere aperte le proprie attività, con cupole geodetiche pressurizzate, strutture a pannellature mobili a completamento della chiusura delle cupole e simili, sempre per la durata di 120 giorni come lo scorso anno, anche in maniera non consecutiva.



Le strutture andranno comunque rimosse al termine dell’intervallo intercorso. Anche quest’anno viene quindi confermata la possibilità di presentare all’amministrazione proposte per l’inverno che consentano di mantenere gazebo senza somministrazione, giochi per bambini e camminamenti, a condizione che il privato si impegni a renderle operative e utilizzabili con una manutenzione accurata nel periodo 28 ottobre 2019 – 29 marzo 2020, così da presentare un servizio ulteriore ai turisti nella stagione invernale e primaverile. Sarà inoltre possibile mettere a disposizione da parte dei bagnini dei lettini per l’elioterapia. Un’occasione significativa per meglio contestualizzare e partecipare alle opportunità e innovazioni apportate dall’avviso pubblico. È possibile aderire fino alle 14 del 28 ottobre.