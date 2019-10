A bordo treno con un biglietto non valido, si oppone agli agenti della Polfer: 26enne nigeriano arrestato

Cronaca

Rimini

07 Ottobre 2019

Un 26enne di origine nigeriana è stato arrestato giovedì scorso dalla Polfer di Rimini per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane era in viaggio su un treno senza biglietto valido e quando è stato raggiunto dagli agenti in carrozza, si è rifiutato di seguirli e nel cercare di divincolarsi li ha feriti entrambi, provocando rispettivamente 7 e 13 giorni di prognosi. È stato necessario l’intervento dell’esercito per poterlo bloccare e arrestare.

Nelle stazioni di Rimini e Riccione la Polfer in servizio ha identificato nel corso dell'estate 3700 persone, ne ha arrestate tre e denunciate sei. Sono stati controllati 400 bagagli, 28 veicoli e sono state elevate 19 sanzioni amministrative.